تحرير 4 مختطفين روس من قبضة مليشيات طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول روسي، السبت، تحرير 4 مواطنيين روس اختطفتهم المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلن عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، أن بلاده تمكنت من تحرير 4 مواطنين روس كانوا مختطفين في ليبيا



وقال مالكفيتش بحسب وكالة نوفوستي الروسية، إن "طائرة تقل مجموعة من المواطنين الروس المحررين في ليبيا، تتجه حاليا إلى موسكو".

وأعرب مالكفيتش عن شكره، لنائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوغدانوف، الذي "نظم هذه العملية وقادها بالفعل".



واختتم بقول :"أنا متأكد من أن بوغدانوف سيدخل في تاريخ الدبلوماسية الروسية، كشخص كرس نفسه بالكامل لإنقاذ الناس".

وفي وقت سابق، تمكنت السلطات الروسية من تحرير مواطنين روس كانوا معتقلين، في طرابلس وهما "مكسيم شوغالي" و"سامر سويفان" بعد اعتقالهم منذ مايو/ أيار 2019 بدعوى محاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة، وهو ما نفاه الجانب الروسي تماما.

كما كشفت مكالمة هاتفية مسربة بين الإخواني الليبي خالد المشري، وصحفي روسي، بشأن روسيين اثنين محتجزين في سجون حكومة فايز السراج بطرابلس، أن حكومة طرابلس حاولت ابتزاز روسيا في مقابل الإطلاق عن المواطنين الروس.

ونشر الصحفي الروسي ألكسندر مالكيفيتش، مقطع فيديو لمحادثة هاتفية بينه وبين الإرهابي الإخواني خالد المشري، حيث طلب فيه المشري من الصحفي الروسي تحديد مقابلة لفايز السراج مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال المكالمة عرض المشري صفقة الابتزاز، بطلب اعتراف روسيا بحكومة السراج مقابل الإفراج عن عالمي اجتماع روسيين محتجزين في سجون إحدى ميليشيات السراج الإرهابية في طرابلس.