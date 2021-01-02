رهينة أمريكي سابق يطالب بايدن بالضغط على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب معتقل أمريكي سابق في إيران، الرئيس المنتخب جو بايدن، بالضغط على طهران وجعل قضية الإفراج عن السجناء الأمريكيين أولوية إدارته.

وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية قال الباحث الأمريكي من أصل صيني، شي يو وانغ، الذي أطلق سراحه مؤخرًا من سجن إيراني بعد قضاء أكثر من 3 سنوات بمزاعم التجسس،إنه " مجرد عالم" وأنه تم استهدافه لأنه أمريكي، ولا يزال هناك ثلاثة أمركيين في قبضة طهران.



وأطلق سراح "شي" أواخر عام 2019 عقب صفقة تبادل أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم بموجبها إفراج واشنطن عن العالم الإيراني مسعود سليماني.

وقال شي وانغ، خلال المقابلة، إن المحقق الإيراني أبلغه أنهم لفقوا لهم تهمة التجسس من أجل عقد صفقة مع واشنطن.

وأضاف أن المحقق الإيراني، أبلغه بقول:"لست أول أمريكي يعتقل توجه له اتهامات بالتجسس، ويمكنني أن أؤكد لك أنك لن تكون آخر أمريكي يسجن في إيران".

وأردف شي يو وانغ: "إنهم لم يحصلوا على كل ما كانوا يأملون فيه"، مضيفًا أن الإيرانيين يريدون المال وأن ترفع الولايات المتحدة القيود عن تجميد أصولهم.

وحث "وانغ" الرئيس المنتخب على جعل إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين كرهائن في إيران على رأس أولوياته، قائلا: "بدون عودتهم لا ينبغي أن يكون هناك اتفاق مع طهران".

كان جو بايدن تعهد بالعودة إلى الاتفاق الدبلوماسي مع إيران بشأن برنامج أسلحتها النووية بعدة شروط.

لكن سوزان مالوني، مدير برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، ردت بقول: "يجب ألا يعني ذلك التنازل عن حياة الأمريكيين المحتجزين في السجون الإيرانية".