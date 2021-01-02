تركيا.. ضبط أسلحة وذخائر لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قوات الجيش المشاركة في عملية "مخلب النمر"، ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر تعود لعناصر "حزب العمال الكردستاني" في شمالي العراق.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن "القوات الخاصة التركية كشفت عن وجود أسلحة وذخائر ومؤن داخل مخابئ ومغارات عائدة لإرهابيي المنظمة وقامت الفرق المختصة بتدمير بعضها".
وأضافت: "تم ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها قذائف مضادة للدبابات من طراز (4 -AT)، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية و15 قذيفة مضادة للدبابات (RPG-7) وذخائر أخرى".
وأطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في يوليو الماضي بمنطقة حفتانين شمالي العراق، ضد عناصر "العمال الكردستاني" في المنطقة.
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