المرصد السوري: القوات التركية تقصف ريف منبج بمحافظة حلب شمال غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، النقاب عن قصف تركي لمناطق في ريف منبج بمحافظة حلب شمال غربي سوريا.



وقال المرصد، السبت، إن القوات التركية قصفت مواقع مجلس "منبج العسكري" التابعه لـ "قسد" في أم جلود وأم عدسة بريف منبج شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، استهدفت طائرة مسيرة شاحنات محملة بالنفط قرب معبر الحمران المقابل لمعبر أم جلود الخاضع لنفوذ قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ"قسد"، ما أسفر عن أضرار مادية.

وجاء ذلك تزامنا مع تحركات عسكرية لعناصر من المليشيات التابعة لتركيا قرب المعبر، بحسب بيان للمرصد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على خط الساجور شرقي حلب، تزامناً مع قصف مدفعي نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى التوخار وعون الدادات ومحسلي وجراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.