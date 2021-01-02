شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استئناف مفاوضات سد النهضة غداً الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 تستأنف يوم غدٍ الأحد مفاوضات ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، حيث أعلن مشاركة وزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في هذه المفاوضات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن الاجتماع ينعقد برئاسة جى بانادورا وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. وأوضحت الوكالة أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب الخرطوم السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة. وفي وقت سابق، حذرت الخارجية السودانية إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

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