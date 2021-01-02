شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية.

ولفت المركز إلى أن "الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س".

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