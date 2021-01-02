إيران تستفز المجتمع الدولي بخطوة نووية متهورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في استفزاز جديد للمجتمع الدولي، أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي عن قيام بلاده بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج الوقود بنسبة 20%، وقال «إننا ننتظر أمر رئيس الجمهورية للقيام بذلك»، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية أمس.

وأضاف صالحي في برنامج تلفزيوني بشأن بدء التخصيب بنسبة 20% «أرسلنا رسالة إلى ممثل الجمهورية الإسلامية في فيينا ليسلمها للوكالة ليأتي المفتشون لفض الأختام»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، وأشار إلى أنه يتعين علينا استبدال كبسولة غاز اليورانيوم في المستقبل القريب تحت إشراف الوكالة.

من شأن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي أن يسمح لوكالة الطاقة الذرية في البلاد بتخصيب ما يصل إلى 120 كجم من اليورانيوم بمستوى 20% سنويا، ما من شأنه أن يعني أن إيران لم تعد ملتزمة بالاتفاق الدولي لعام 2015 الذي قيد طموحاتها النووية مقابل إنهاء العقوبات الدولية.