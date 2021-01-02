الخزعلي يدعو لمظاهرات في ذكرى مقتل سليماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام لحركة (أهل الحق) بالعراق قيس الخزعلي إلى المشاركة الواسعة في المظاهرة الشعبية التي ستنطلق اليوم. وتعتزم الفصائل الشيعية تنظيم المظاهرة لإحياء الذكرى الأولى لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني زعيم جيش القدس الإيراني في طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020. وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «ندعو كل شريف من أبناء هذا الوطن إلى المشاركة في تظاهرة أيام الشهادة والسيادة يوم الأحد المقبل في ساحة التحرير». وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «ندعو كل شريف من أبناء هذا الوطن إلى المشاركة في تظاهرة أيام الشهادة والسيادة يوم الأحد المقبل في ساحة التحرير». وأعلنت الحكومة العراقية اعتبار الغد عطلة رسمية في البلاد.

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