5 قتلى وجرحى أتراك في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل انتحاري مواطنا تركيا وأصاب 4 آخرين بالصومال أمس، في هجوم تقول السلطات «إنه استهدف مواطنين أتراكا في البلاد». وقال على حسن وهو ضابط شرطة كبير «من بين القتلى الانتحاري ومدني وفردا قوات الأمن». وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه وأصيب 4 مواطنين آخرين على الأقل في الهجوم. وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه وأصيب 4 مواطنين آخرين على الأقل في الهجوم. واعلنت جماعة الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم. وقالت الشرطة «إن الهجوم الذي أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عنه استهدف بالتحديد مواطنين أتراكا بالصومال يعملون كمهندسين وعمال بناء في مشروع شق طريق». وتقول جماعة الشباب «إن مواطنا تركيا على الأقل قتل».

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