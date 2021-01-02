160 طنا من الأغذية للسودان.. وعيادات سعودية في الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 160 طنا و 500 كجم من السلال الغذائية في حي الأمان بمحلية الفولة التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 9.000 فرد. وبادرت عيادات المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص ال PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس كورونا (كوفيد 19). وتم العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن 5 من الممرضين؛ ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة، وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات. وتم العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن 5 من الممرضين؛ ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة، وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.

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