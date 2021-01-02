80 عملية إطلاق صواريخ باليستية في 2020

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقل موقع «آر تي» مقتطفات منه أمس «إنه في إطار تنفيذ المهام القتالية في 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت القوات الفضائية الروسية أكثر من 80 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية في عام 2020.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقل موقع «آر تي» مقتطفات منه أمس «إنه في إطار تنفيذ المهام القتالية في 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية».

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