شكرا لقرائتكم خبر 135 هدفا سوريا وإيرانيا دمرتها إسرائيل في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي.

وقال «إن الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري».

ووفقا للمرصد، أسفر الاستهداف عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفا ما بين مبان ومستودعات ومقرات ومراكز وسيارات.

وأشار إلى أن شهري مايو ويونيو الماضيين شهدا تكثيفا للضربات الإسرائيلية، والتي استباحت الأراضي السورية خلالهما 12 مرة مناصفة.

ويقول المرصد «إن الغارات الإسرائيلية تأتي تحت ذريعة التهديد الاستراتيجي لإسرائيل الذي يمثله الوجود الإيراني في سوريا، إلى جانب توافق التوجه الإسرائيلي والروسي والأمريكي فيما يخص إقصاء إيران عن المنطقة».

على صعيد متصل، أكد المصدر مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي أمس.

وقال المصدر الطبي «إن طفلين وامرأتين ورجلا لقوا حتفهم جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق الخضار بمدينة رأس العين، وثلاثة أشخاص بينهم طفل من المصابين في حالة حرجة».