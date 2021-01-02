محكمة جزائرية تبرئ المتهمين في قضية التآمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة عسكرية في الجزائر أمس ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.

وذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية على موقعها الالكتروني أن التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قررت أيضا استرجاع المحجوزات للواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري.

يأتي القرار بإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 فبراير الماضي الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.

وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية وتسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو 2019.