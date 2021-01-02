شكرا لقرائتكم خبر مجزرة حوثية تحول عرسا يمنيا إلى مأتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت الحكومة اليمنية بشدة المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة، وأدت لمقتل عدد من النسوة والأطفال في جريمة حوثية بشعة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني على (تويتر) «إن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين».

وأضاف الإرياني «إن تمادي ميليشيات الحوثي واستمرار جرائمها نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات الميليشيات المتواصلة منذ الانقلاب».

وتابع «إن تمادي ميليشيات الحوثي واستمرار جرائمها نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات الميليشيات المتواصلة منذ الانقلاب»، وارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية مجزرة جديدة استهدفت عرسا نسائيا في محافظة الحديدة، ضمن مجازرها المتكررة على المدنيين وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

وبحسب معلومات أولية، فقد قتلت 5 نساء وأصيبت 7 أخريات بينهن 3 طفلات بقذيفة مدفعية حوثية سقطت على قاعة أعراس نسائية جنوبي مدينة الحديدة، وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن القذيفة التي سقطت بقاعة المنصور بشارع المطار أطلقتها عناصر حوثية من جهة حديقة (حديدة لاند) الواقعة تحت سيطرة الميليشيات شرق مدينة الحديدة، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وتأتي هذه الجريمة الإرهابية بعد أيام من استهداف ميليشيات الحوثي مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في الحديدة بقذائف مدفعية الهاون، ما أسفر عن إصابة خمسة من عمال المجمع.

في غضون ذلك تتواصل موجة النزوح لعدد جديد من الأسر، لليوم الثاني على التوالي، من حي منظر السكني في مديرية الحوك جنوب الحديدة غرب اليمن إلى مديرية الخوخة؛ بسبب استمرار قصف ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية.

وتأتي موجة النزوح الجديدة بعد أيام من نزوح عشرات الأسر من حي منظر، جراء القصف الصاروخي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية، وأسفر عن تدمير عشرات المنازل. وقال أحد النازحين «إن الأهالي اضطروا إلى النزوح من منازلهم مع أسرهم بسبب القصف الصاروخي والمدفعي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي الإجرامية عليهم بشكل يومي».

وأوضح أن القصف أوقع ضحايا كثيرة بين الأهالي، وأجبروا على ترك منازلهم وذهبوا إلى الخوخة من أجل سلامة أرواحهم والحفاظ عليها من نيران الميليشيات، وتحولت معظم منازل حي منظر إلى حطام، وخسائر كبيرة لحقت بالمواطنين والسكان الذين يفرون بحياتهم طلبا للنجاة تاركين ركام منازلهم وذكرياتهم وأحلامهم وتعب السنين.

وفي السياق، جددت ميليشيات الحوثي استهداف القرى السكنية الآهلة بالسكان بقرية السبعة الواقعة في أطراف مركز مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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