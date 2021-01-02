انفجار يصيب 3 أطفال فلسطينيين في غزة

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن الإصابات حدثت عقب انفجار هز منزلهم في حي الشجاعية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب ثلاثة أطفال وسيدة من عائلة فلسطينية واحدة أمس بجروح متفاوتة جراء انفجار داخلي وقع في منزلهم شرق مدينة غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن الإصابات حدثت عقب انفجار هز منزلهم في حي الشجاعية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج.

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