767 محتجزا تركيا بداعي الإرهاب

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وأفاد التقرير بدون ذكر المزيد من التفاصيل، بأن الشرطة تعتقد أن المتطرفين الدينيين المشتبه فيهم كانوا يخططون لشن هجمات عشية رأس السنة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتجزت السلطات التركية 267 مشتبها بهم، 161 منهم من جنسيات أجنبية، بناء على صلات مزعومة بمنظمات إرهابية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية أمس.وأفاد التقرير بدون ذكر المزيد من التفاصيل، بأن الشرطة تعتقد أن المتطرفين الدينيين المشتبه فيهم كانوا يخططون لشن هجمات عشية رأس السنة.

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