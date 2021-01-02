شكرا لقرائتكم خبر 33 دولة تواجه سلالة كورونا الجديدة.. آخرها تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت تركيا أحدث دولة تظهر فيها سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت في بريطانيا، ليصبح عدد الدول التي ظهرت فيها هذه السلالة نحو 33 دولة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأعلنت تركيا إغلاق أبوابها أمام المسافرين المقبلين من بريطانيا، وقالت «إنها عثرت على 15 إصابة بالمتغير الجديد لفيروس كورونا، وجميعهم من بين القادمين من المملكة المتحدة.

وأصدر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بيانا قال فيه «إن الأشخاص الخمسة عشر المصابين بالسلالة الجديدة تم وضعهم في العزل، وإنه يجري تتبع مخالطيهم ووضعهم تحت الحجر الصحي».

وأضاف البيان «إن في الفحوصات التي أجريت على مستوى البلاد، لم يتم اكتشاف الفيروس لدى أي شخص آخر غير المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا».

وبلغ عدد الدول التي أوقفت رحلات الطيران مع المملكة المتحدة نحو 40 دولة، كما فرضت بعض الدول قيودا على المسافرين المقبلين من بريطانيا، منذ ظهور السلالة الجديدة في 8 ديسمبر الماضي.

وأكد العلماء أنه حتى الآن لم يتم إثبات أن الإصابات بالسلالة الجديدة أكثر خطورة، لكنه من المرجح أن تكون أكثر وأسرع انتشارا في وقت تكافح فيه العديد من البلدان بالفعل زيادة مفاجئة في عدد الإصابات.

يذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد أعلنت عن ظهور سلالة ثالثة مختلفة عن سلالة بريطانيا، أطلقوا عليها اسم 501.V2.

دول ظهرت بها السلالة الجديدة: