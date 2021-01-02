شكرا لقرائتكم خبر غضب بين المرتزقة لتأخر تركيا في دفع الرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاستياء يسود صفوف المقاتلين من (مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة) الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية تأخر مستحقاتهم المادية.

وذكر المصادر أن قادة الفصائل كـ(فرقة حمزة، وسليمان شاه، والجبهة الشامية، ولواء المعتصم) يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلا من التسليم عبر القادة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام إلى أن قضية وجود مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا يعود إلى الواجهة، ولا سيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي – الليبي، حيث إن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا لاتزال متوقفة منذ 43 يوما.