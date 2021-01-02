شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: نجحنا في إبعاد العراق عن «شبح» صراع دولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن حكومته لن تسمح بانهيار العراق أو إفلاسه، متحدثاً عن نجاح الحكومة العراقية في إبعاد البلاد عن «شبح» صراع إقليمي ودولي.

وذكر الكاظمي في تصريحات أعقبت جلسة حوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين السبت، أن الحكومة العراقية تمكنت من «الاستمرار في توفير رواتب الموظفين»، مضيفاً «لن نسمح بانهيار العراق أو إفلاسه كما أفلست دول أخرى». وأشار إلى أن «العراق لم يشهد أي تنمية، بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي خلال العقود الأخيرة».

وقال الكاظمي إن حكومته تمكنت من إبعاد «شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب»، كما أشاد رئيس الحكومة العراقية بقوات الجيش الذي «أضحى اليوم أكثر انسجاماً وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر».

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: نجحنا في إبعاد العراق عن «شبح» صراع دولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.