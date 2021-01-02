شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عضواً جمهورياً سيعترضون على فوز بايدن في 6 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قال السناتور الأمريكي تيد كروز، السبت، إنه انضم إلى كتلة من نحو 11 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ ستثير اعتراضات يوم السادس من يناير/كانون الثاني الجاري على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لبيان مشترك صدر عن هؤلاء الأعضاء.

وقال كروز وعشرة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ، أو أعضاء منتخبين، في بيان، إنهم سيثيرون اعتراضات.

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