شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تتلقى 9297 مكالمة ليلة رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بنجاح الخطة الأمنية التي صاحبت احتفالات رأس السنة الميلادية التي أقيمت في مدن إمارة الشارقة كافة، كما أثنى على التعاون الإيجابي الملموس من قبل أفراد الجمهور والذي عكس مدى وعيهم والتزامهم بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على سلامتهم وصحة مجتمعهم، ما أسهم إيجاباً في نجاح الاحتفالات وخروجها بالصورة التي تعزز خطط السلامة العامة المسبقة التي وضعتها القيادة لشرطة الشارقة.

أوضح الشامسي، أن الخطة الأمنية الشاملة عكست مدى الكفاءة الاستراتيجية التي تتعامل بها جهات الاختصاص في إدارة الأحداث سواء من جانب القيادة أو الشركاء الاستراتيجيين، حيث أظهرت تلك الجهود المبذولة بصمتها الواضحة في تأمين كافة الفعاليات التي أقيمت بكل من واجهة المجاز المائية التي احتضنت فعالية الألعاب النارية، والاحتفالية الرئيسية لهذا العام التي أقيمت على مدرج خورفكان بالمنطقة الشرقية، مؤكداً استمرار جاهزية شرطة الشارقة، لتعزيز جودة الحياة، وتوظيف جهودها وإمكانياتها لدعم كافة الفعاليات والمناسبات التي تقام بمختلف أرجاء الإمارة، معرباً عن تمنياته للجميع بعام سعيد، يسوده الأمن والأمان، وينعم فيه شعبنا ووطنا بالعافية والتقدم والنماء.

ومن جانبه أشار العميد د.أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة إلى نجاح الجهود التي كانت قد بذلت في وقت سابق والخاصة بتوعية أفراد الجمهور بخطورة فيروس كوفيد 19، وكيفية الوقاية والحماية، وقد وضح ذلك من خلال الالتزام الكبير الذي أظهروه غداة مشاركتهم في الاحتفال برأس السنة الميلادية، وتعايشهم مع الأوضاع والحالة الصحية التي يعانيها كل العالم بصورة إيجابية، والتزام كامل عبر تقيدهم بالبروتوكول الذي تطبقه دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وكشف الناعور عن تلقي غرفة العمليات بشرطة الشارقة 9297 مكالمة، على مستوى الإمارة خلال فترة الاحتفالات، منها: 8635 مكالمة هاتفية عبر الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 662 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة.

كما تم التعامل مع المكالمات والبلاغات والاستفسارات كافة، على وجه السرعة، وتقييمها من قبل المستجيب الأول؛ بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة، تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وحثت شرطة الشارقة أفراد الجمهور على الاتصال بالرقم «999» المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، والرقم «901» للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة، مشيرة الى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص للجمهور المحتاج للمساعدة.