شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع المصمم الفرنسي بيار كاردان في مراسم خاصة بباريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شُيّع المصمم الفرنسي بيار كاردان، صاحب التصاميم الاستشرافية، وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، خلال مراسم خاصة بمدافن مونمارتر في باريس، السبت، بعد أربعة أيام على وفاته، على ما أعلنت عائلته لفرانس برس.

وقد شُيّع بيار كاردان نزولاً عند رغبته في نعش أسود وببزته كعضو في الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة مع السيف الخاص بهذا المنصب والذي صمّمه بنفسه ليحاكي شغفه بتصميم الأزياء.

واجتمع أفراد من العائلة ومقربون من بيار كاردان في مكان التشييع قبل دفنه بعد ظهر السبت، مع كلمات تأبين أشادت بالمصمم الراحل، إحداها بلسان إيف روجييري المديرة الفنية لمهرجان لاكوست للفن الغنائي في جنوب فرنسا، والذي أسسه كاردان. وأكدت العائلة أن دار بيار كاردان: «تواصل العمل بإدارة قريبه رودريغو باسيليكاتي كاردان لإطلاق مشاريع جديدة، مع احترام إرث مؤسسها الموهوب في مجال الموضة». ويُقام قداس في ذكرى المصمم الراحل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري في باريس. (أ ف ب)