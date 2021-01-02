شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يسقط بالثلاثة ويفرط في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

فرط أهلي جدة في اعتلاء صدارة الدوري السعودي بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة على ملعب الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في ختام الجولة الحادية عشرة.

وأبقى فوز التعاون فريق الهلال في الصدارة برصيد 24 نقطة متقدماً على الأهلي بفارق نقطتين بعد تجمد رصيد الأخير عند 22 نقطة، في حين رفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة متقدماً للمركز السادس.

قدم التعاون مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي بقيادة الفرنسي كارتيرون وتمكن «السكري» من هز مرمى الحارس الدولي محمد العويس ثلاث مرات في آخر ربع ساعة من الشوط الأول عن طريق عبدالله ساني وعبد الجوعي وتاوامبا «30 و35 و45».

واستعاد الفريق القصيمي نغمة الفوز التي غابت عنه في الجولة العاشرة على يد العين، بيد أنه استطاع هذه المرة استعادة المستوى مع النتيجة وواصل دفاعه صلابته حيث يعد الأقوى مع الهلال إذ لم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف خلال 11 مباراة.

ولم يقدم الأهلي مردوداً يستحق الذكر حيث ظهر الفريق مفتقداً للطريقة والفكرة من أجل الوصول لمرمى الحارس البرازيلي كاسيو الذي لم يختبر من عمر السومة ورفاقه.

وشهدت المباراة خروج المغربي إدريس فتوحي بعد 7 دقائق من البداية متأثراً بالإصابة، الأمر الذي حد من مشاريع الأهلي الهجومية حيث لم يستطع ميتريتا بناء الفرص للسوري عمر السومة الذي غابت أهدافه وخطورته.

وقال معتز هوساوي قائد الأهلي: «لا أملك غير الاعتذار لجماهير الأهلي بعدما فرطنا بفرصة الصدارة، نعدهم بأن نعيد حساباتنا ونمنحهم الانتصارات في قادم المباريات.

وكان القادسية قد أدرك تعادلاً ثميناً من ملعب مضيفه الرائد بهدفين، بعدما نجح الضيوف في فرض التعادل في الدقيقة 91 عن طريق ضربة رأسية من أوهاويتشي.

وأضاع الرائد فوزاً كان قريباً بعدما تقدم في الشوط الأول بهدفين عن طريق نيمانجا «15 و41»،بيد أن الكولومبي اسبريلا استطاع في الدقيقة 55 تقليص الفارق قبل أن يأتي التعادل في الدقيقة 91 ليصبح للقادسية 12 نقطة في المركز الثاني عشر وتقدم القادسية إلى المركز العاشر برصيد 14 نقطة متساوياً مع الفيصلي وأبها.

وسجلت المباراة بعد هدف التعادل للقادسية حالة طرد بحق الصربي نيمانيا.