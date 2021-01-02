شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: وائل الإبراشى يخضع حاليا لفحص "الإيكو" على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أنه تواصل مع الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى بشأن الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى، موضحًا أن الحالة الصحية لـ"الإبراشى" في تحسن وتم إجراء لفحص الإيكو للقلب تحت إشراف الدكتور أحمد طماره، مشيرًا الى أن مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى أكد أن الأمور تسير في تحسن مستمر وأنه في طريقه للشفاء.

وطمأنت الصفحة الرسمية للاعلامى وائل الإبراشى، عبر موقع فيس بوك، الجمهور والمتابعين عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه في حالة استقرار وتستجيب للتحسن، كما طالبت بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة.