شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات النقابات الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، والمشكلة من نقيب المحامين رجائى عطية، اليوم السبت، الكشوف الأولية للمرشحين وفقا للجدول الزمنى للانتخابات المعلن فى وقت سابق بمعرفة اللجنة.

يذكر أن اللجنة بدأت تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضى، ومن المقرر أن تتلقى الطعون والتنازلات خلال الفترة من 3 لـ 5 يناير وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير الجارى بعد الفصل فى الطعون والتظلمات.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية فى 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

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