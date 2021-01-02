الكويت تُسجل 205 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة، و205 اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 937 حالة، وحالات المصابين الى 151 ألفا و74 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛

حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 47 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 3245 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و262 ألفا و238 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام

بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و285 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 936 حالة، وحالات المصابين الى 150 ألفا و869 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.