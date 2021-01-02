المغرب يُسجل 1171 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 442 ألفا و141 حالة.
سلبية التحاليل المختبرية، بلغ 4 ملايين و44 ألفا و843 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج
7452 حالة، كما جرى تسجيل 2530 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 412 ألفا و168 حالة شفاء.
وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 27 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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