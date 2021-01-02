إيطاليا تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل ١١ ألفًا و٨٣١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و١٤١ ألفًا و٢٠٧ حالات.
الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٧٤ ألفًا و٩٨٥ حالة.
وذكرت الوزارة، بثته إذاعة سويسرا العالمية، أنه تم تسجيل ٣٦٤ حالة وفاة جديدة جراء
وتسببت أزمة فيروس كورونا بخفض معدل الولادات المتدنّي أصلاً في إيطاليا، وفق ما كشفت توقعات جديدة للوكالة الوطنية الإيطالية للاحصاءات "إيستات".
وتأثرت النساء وفئة الشباب على وجه الخصوص بشكل كبير من جراء الفيروس، الذي انتشر في إيطاليا لأول مرة بداية العام، ما أدى إلى إغلاق وطني عطّل اقتصاد البلاد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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