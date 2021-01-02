الجزائر تُسجل 262 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم السبت تسجيل 262 حالة إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة في يوم واحد، لتكسر بذلك الإصابات حاجز الـ100 ألف إصابة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألف و159 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2769 حالة وفاة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 67 ألفا و611 حالة، بعد شفاء 216 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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