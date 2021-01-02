النيجر: نهاية بلقنة أفريقيا مع دخول منطقة التجارة الحُرة حيز النفاذ

أعرب رئيس النيجر محمدو إيسوفو عن سعادته لدخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ مع مطلع عام 2021، واصفًا هذا الحدث بأنه "من أفضل هدايا العام الجديد لعموم أفريقيا".
التجارة الحرة القارية تم وضع حد لبقلنة القارة السمراء الذى أمتد على مدار 135 عامًا".
وقال إيسوفو - في كلمة متلفزة بمناسبة العام الجديد، نقلتها وكالة أنباء النيجر - إنه "بفضل منطقة
لا حصر لها للقارة السمراء والتي ستمكنها من خلق شروط معالجة موادها الخام وتعزيز أقتصاديتها و خلق فرص عمل للشباب.
وثمن الرئيس إيسوفو، اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، لما تقدمه من فرص اقتصادية
يُشار إلى أن نحو 54 دولة من أصل 55 قاموا بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فيما صدقت عليها نحو 34 دولة.
وقامت جميع الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالمصادقة على هذه الأتفاقية عدا ثلاث دول حتى الآن.
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