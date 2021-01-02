اليونان تُسجل 262 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم السبت، تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 4921 بعد تسجيل الحالات الجديدة، بينما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات 139

ألفًا و709 حالات.

وقد قالت وزارة الصحة اليونانية، الجمعة، إن السلطات اليونانية ستتولى السيطرة على عيادتين صحيتين خاصتين بموظفيهما في شمال اليونان، إذ تتعرض المستشفيات العامة في المنطقة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع

القليلة الماضية.

وتابعت الوزارة إنها ستقوم الجمعة بالاستيلاء بالقوة على العيادتين وموظفيهما في مدينة سالونيك الشمالية، ثاني أكبر مركز حضري في اليونان، والتي تقع في مركز الحالات المتصاعدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.