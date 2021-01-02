أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم السبت، تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.
ألفًا و709 حالات.
وذكرت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 4921 بعد تسجيل الحالات الجديدة، بينما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات 139
وقد قالت وزارة الصحة اليونانية، الجمعة، إن السلطات اليونانية ستتولى السيطرة على عيادتين صحيتين خاصتين بموظفيهما في شمال اليونان، إذ تتعرض المستشفيات العامة في المنطقة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيعالقليلة الماضية.
وتابعت الوزارة إنها ستقوم الجمعة بالاستيلاء بالقوة على العيادتين وموظفيهما في مدينة سالونيك الشمالية، ثاني أكبر مركز حضري في اليونان، والتي تقع في مركز الحالات المتصاعدة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تُسجل 262 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.