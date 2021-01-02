فيتنام تُسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، قادمة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1482 حالة.
فيتنام نيوز الإلكترونية، أنه تم وضع جميع المرضى الجدد قيد الحجر الصحي بمجرد وصولهم البلاد.
وذكرت اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، في بيان لها أوردته صحيفة
توفي 35 آخرين أكثرهم من كبار السن الذين كانوا يعانون من أوضاع صحية خطيرة وأمراض مزمنة.
وتعافى ما يصل إلى 1337 مريضًا من المرض منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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