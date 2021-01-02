بلغاريا تُسجل 274 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم السبت، تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 2447 فحصًا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 202 ألف و540 حالة.
28 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل الإجمالي التراكمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و604.
وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها
العلاج بالمستشفيات و462 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 74 ألفا و593 حالة، من بينهم 4747 يحتاجون إلى تلقى
وأضافت الوزارة أن 812 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين إلى 120 ألفا و343 شخصا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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