تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا ضد «كورونا»

سيف اليزيد - تم حتى الآن تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن ما مجموعه 1.5 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» تم تسليمها إلى مختلف مناطق البلاد.

وبهذا تكون أعداد جرعات اللقاح ضد الفيروس أقل بكثير مما تم الإعلان عنه في الأصل، حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقع عند بدء التطعيم الشامل قبل أسابيع قليلة أن يتم تطعيم مليوني شخص في شهر ديسمبر وحده.

إلا أن روسيا التي يبلغ عدد سكانها 146 مليوناً تواجه مشاكل في إنتاج اللقاح بكميات كبيرة.

وقال موراشكو، إنه منذ الأول من يناير الجاري يمكن للروس الذين تم تطعيمهم ضد «كورونا» أن يسجلوا أنفسهم على بوابة الحكومة بشبكة الإنترنت.

وما يزال من غير الواضح ما هي المزايا التي يمكن أن تحققها شهادة التطعيم الرقمية هذه.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين وعد الأشخاص الراغبين في التطعيم الأسبوع الماضي بأنه سيعطي تعليمات بتسهيل استخدام وسائل النقل العام المحلية لنقلهم إلى مراكز التطعيم.



