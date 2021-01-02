تحذير من وضع صحي كارثي في لبنان بعد الارتفاع الكبير في إصابات كورونا



سيف اليزيد - حذر خبراء القطاع الصحي السبت من أن لبنان يتجه إلى وضع صحي "كارثي" بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بـ"كوفيد- 19" خلال فترة الأعياد فيما تقترب المستشفيات من الوصول إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وأعلنت بترا خوري مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية لوكالة فرانس برس أن اللجنة الوطنية لمكافحة "كوفيد- 19" اجتمعت السبت وأصدرت توصية للسلطات بفرض إغلاق جديد للبلاد لثلاثة أسابيع على الأقل.

بدورها، حضت لجنة الصحة العامة النيابية السلطات على اتخاذ الإجراء نفسه.

وشهد لبنان عدة إجراءات إغلاق منذ فبراير 2020 كان آخرها في نوفمبر. لكن تم تخفيف القيود بعد ذلك ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال فترة الأعياد.

والخميس سجل لبنان أكثر من 3500 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية للحالات. وبلغ عدد الإصابات الإجمالي 183 ألفاً و888 حتى الآن حسب الحصيلة الرسمية بينها 1466 وفاة، من أصل عدد سكان يبلغ حوالي ستة ملايين نسمة بينهم نحو 1,5 مليون لاجئ.





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