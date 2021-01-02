- 1/2
- 2/2
3 قتلى بعراك عائلي في القدس
قتل 3 أشخاص متأثرين بجروحهم وأصيب 5 آخرون إثر عراك عائلي تخلله إطلاق نار وإضرام النار في سيارات ومحلات تجارية بالمكان في قرية كفر عقب بمنطقة القدس، بعد ظهر اليوم السبت.
وأفاد موقع “عرب 48” بأن القتلى هم عدنان وليد الرجبي وكل من الشقيقين هيثم وعصام موسى الرجبي.
3 قتلى بعراك عائلي في القدس
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات، إن “الشجار وقع بين أبناء عمومة من البلدة، وأسفر عن وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص”.
وأكد ازريقات أن “قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى بلدة كفر عقب لفض الشجار وحفظ الأمن، وجرى اعتقال مشتبهين بالضلوع في الشجار”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عراك عائلي في القدس يسفر عن سقوط 3 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.