انفجار سيارة مفخخة استهدف عمالا بشركة تركية في الصومال

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 07:58 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 7:19 مساءً

استهدفت سيارة مفخخة عمالا بشركة تركية في الصومال ما أودى بحياة أربعة أشخاص، بينهم مواطن تركي، اليوم السبت، وذلك بحسب الخارجية التركية.

وأضافت الوزارة في بيان أن العاملين بالشركة كانوا يشيدون طريقا بين مقديشو وأفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية. ولم تشر الوزارة بأصابع الاتهام إلى أي جهة.

وأفاد سكان في المنطقة بأن الانفجار وقع خارج العاصمة مقديشو.