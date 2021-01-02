نشرة كورونا.. 1171 إصابة جديدة في المغرب و27 وفاة و2530 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2530 حالة شفاء، و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 442141 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 1217,5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 3,2 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 412168 حالة، بمعدل تعاف يناهز 93,2في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7452 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.كورونا.