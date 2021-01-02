فندق رونالدو بمراكش.. 4 نجوم و200 أورو للغرفة

كشفت يومية “ABC” الاسبانية عن صور وبعض المعطيات عن الفندق الجديد، الذي يعتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو افتتاحه بمدينة مراكش السنة الجارية.

وحدد المصدر ذاته ثمن المبيت في غرفة ليلة واحدة في 200 أورو، مبرزا في السياق ذاته انه اعتمد نفس التسعيرة المحددة في باقي فنادقه.

وقرر النجم البرتغالي تغيير موعد افتتاح فندقه الجديد بعاصمة النخيل من شهر دجنبر المنصرم الی السنة الجارية.

وافتتح رونالدو سلسة فنادقه بكل من لشبونة وفونخال، في وقت يعتزم فيه افتتاح 4 فنادق جديدة سنتي 2021 و2022 بكل من مدريد، نيويورك، باريس، ومانشيستر، فضلا عن فندق مراكش الذي سيفتتحه السنة المقبلة.

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