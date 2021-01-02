انهيار قياسي في المبيعات..سوق السيارات الفرنسية يتراجع إلى مستواه في 1975

تسَبَّبت الأزمة الصحية في انهيار سوق السيارات الفرنسية بنسبة 25.5 في المئة في العام 2020، متراجعاً إلى المستوى الذي سجله في العام 1975، وفقاً لأرقام رسمية صدرت أمس.
وقالت لجنة مُصنَّعي السيارات الفرنسيين، وهي النقابة التي تمثل شركات السيارات، إنه تم طرح حوالى 1,65 مليون سيارة جديدة في السوق العام الماضي، مقابل 2.2 مليون عام 2019.
وقال مدير الاتصالات في اللجنة فرانسوا رودييه لوكالة فرانس برس إنه حتى “خلال أزمتي التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، لم نتراجع عن 1.7 مليون” سيارة.
وكان القطاع ضحية توقف الامتيازات والمصانع خلال الإغلاق الأول في الربيع الذي فرض لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي جعلت المستهلكين في موقف ترقب في خضم أزمة اقتصادية خطيرة.
وحافظت الشركات المصنعة الفرنسية “PSA” ورونو، على أداء أفضل نسبياً، لكنهما خفضا عمليات التسليم بنسبة 25.1 في المئة و24.9 في المئة على التوالي مقارنة بالعام 2019، في حين أن الشركات الاجنبية شهدت تراجعا في عملياتها بنسبة 26.1 في المئة، وفقا للجنة.
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