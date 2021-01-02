التطبيع.. رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يعلن اتفاقه مع لقجع لإقامة مباريات ودية بين منتخبي البلدين

في خطوة جديدة لتكريس تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعلن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الاتفاق مع الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم، على عقد لقاء بينهما لبحث “التعاون المشترك، وإقامة مباريات ودية بين منتخبي البلدين”.

وأفاد بيان للاتحاد الإسرائيلي، نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية، أن الاتفاق يأتي عقب محادثة مرئية جمعت بين رئيسه أورين حسون، ونظيره المغربي فوزي لقجع، مساء الخميس.

وقال البيان إن “لقجع افتتح حديثه قائلا: أرحب بهذه المحادثة التي كنا ننتظرها منذ سنوات عديدة، وبفضل التحرك الشجاع لملك المغرب محمد السادس لدينا فرصة لتعزيز الروابط بين الشعوب عبر كرة القدم”.

وخاطب نظيره الإسرائيلي: “أدعوكم إلى المغرب للتفكير سويا في الطرق التي يمكن من خلالها بناء تعاون بيننا، وبالطبع التنسيق لإقامة مباريات بين منتخباتنا”، وفق ذات المصدر.

من جانبه، قال حسون، إن “هناك مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل من أصول مغربية وهذا الخبر يجعلهم سعداء للغاية”.

وأردف رئيس الاتحاد الإسرائيلي: “أشكركم على دعوتكم لزيارة المغرب وأريد استضافتكم وممثلي الاتحاد في إسرائيل”.

وتابع حسون “لدينا فرصة نادرة، بفضل التحركات الشجاعة لقادة الدولتين، لتقديم مستقبل أفضل لشبابنا وشبابكم ولإعطاء نموذج ناجح للاتحادات الأخرى”.

واعتبر أن “إقامة مباراة بين المنتخبين الإسرائيلي والمغربي مهمة للغاية”، مضيفا “لا أشك في أن ما يبدأ على أرض الملعب سينجح في كل مكان آخر، بالنسبة لنا، هذه بداية صداقة رائعة”.