شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين في سوريا والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021 أفاد مصدر طبي سوري اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقال المصدر الطبي في مدينة رأس العين، لوكالة الأنباء الألمانية إن بين الضحايا نساء وأطفال. وشهدت مدينة رأس العين وريفها تفجير أكثر من 15 سيارة ودراجة نارية مفخخة راح ضحيها عشرات القتلى والجرحى، منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية على المنطقة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.