شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليون إصابة بكورونا في العالم والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021 وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 84 مليوناً و67 ألفاً و421 حالة، حتى الساعة 1319 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليون 829 ألفاً و283 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

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