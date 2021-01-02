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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الجزائر تتخطى 100 ألف والان مع التفاصيل
السبت 2 يناير 2021
تجاوزات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر حاجز 100 ألف، بعدما رصدت وزارة الصحة السبت، 262 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بانخفاض 25 حالة عن حصيلة الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و159 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير (شباط )2020.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة الجمعة، ليبلغ مجموع الوفيات 2769.
بالمقابل أشار فورار إلى تعافي 216 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفاً و611 فيما يتواجد 31 مريضاً في العناية المركزة.
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