شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يترأس الأحد اجتماع مجلس الوزراء والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021 يترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الأحد، بعد عودته من رحلته العلاجية بألمانيا والتي دامت لشهرين.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت، أن الاجتماع سيخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية لعام 2020 .

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