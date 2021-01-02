شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليبلغ مجموع الوفيات .2769
بالمقابل أشار فورار إلى تعافي 216 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و.611 فيما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.
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