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إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة

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تجاوزات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر حاجز 100 ألف، بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم السبت، 262 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بانخفاض 25 حالة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و159 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير .2020

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليبلغ مجموع الوفيات .2769

بالمقابل أشار فورار إلى تعافي 216 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و.611 فيما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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