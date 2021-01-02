شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا بلقاح "سبوتنيك V" والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو اليوم السبت لوكالة تاس الروسية للأنباء إن ما مجموعه 5ر1 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك فى" تم تسليمها إلى مختلف مناطق البلاد.
وبهذا تكون أعداد جرعات اللقاح ضد الفيروس أقل بكثير مما تم الإعلان عنه في الأصل: حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقع عند بدء التطعيم الشامل قبل أسابيع قليلة أن يتم تطعيم مليوني شخص في شهر ديسمبر وحده.
إلا أن روسيا التي يبلغ عدد سكانها 146 مليونا تواجه مشاكل في إنتاج اللقاح بكميات كبيرة.
تم التصريح باستخدام لقاح "سبوتنيك فى " في أغسطس الماضي.
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