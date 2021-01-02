شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: نقدر دور السعودية في تحقيق المصالحة العربية والان نبدء بالتفاصيل

ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دور السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية، إضافة لجهود الكويت لتحقيق المصالحة العربية. وقال السيسي في تصريحات نقلتها العربية: نؤكد على ثوابت السياسية المصرية لتحقيق التضامن العربي ونشدد على التعاون في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية مؤكدا على أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة العربية المشتركة.

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