خلال 24 ساعة.. 364 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

وبلغ إجمالي الوفيات بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في إيطاليا 74985 حالة، في أعلى عدد بأوروبا وخامس أعلى حصيلة في العالم.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن تجاوز المليونين و130 ألف حالة.

