اعلنت صحة ميسان، السبت، عن مقتل وإصابة ثلاثة اشخاص بانفجار لغم شرقي المحافظة. وقال مدير اعلام صحة ميسان محمد الكناني في بيان، إن "شخصين قتلا واصيب ثالث بجروح بانفجار لغم على مجموعة من الشباب في منطقة الطيب الحدودية". وأضاف أن "منطقة الطيب يذهب لها العوائل للتنزه رغم خطورتها".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة ثلاثة اشخاص بانفجار لغم شرقي ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.